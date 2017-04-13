إيران تنفي دعم “الإرهابيين” في مصر

المصدر: القاهرة- إرم نيوز

نفى مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، يوم الخميس، ما تناقلته وسائل إعلام مصرية عن وجود دعم إيراني للجماعات المسلحة في صحراء سيناء، معتبرة أن “هذه مزاعم سخيفة وكاذبة”.

وتداولت وسائل إعلام مصرية ومواقع إخبارية مقطع فيديو نُشر من قبل جماعات مسلحة تؤكد حصولها على دعم من قبل إيران، التي تدعم جماعات مسلحة في: اليمن والعراق وسوريا ولبنان، لإثارة المشاكل وزعزعة استقرار الدول العربية.

وذكر بيان لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة أن “الادعاءات المتداولة على المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام العربية بأن طهران تدعم بالأسلحة الإيرانية الإرهابيين في سيناء وذلك مرفقًا بشريط فيديو نُشر من قبل إرهابيين مشتبه بهم، أمر مثير للسخرية وكاذب”.

واتّهمت إيران إسرائيل بالعمل على تلفيق ونشر مثل هكذا أخبار ضدها، مؤكدة على “مواقف طهران الراسخة والثابتة حيال المجموعات الإرهابية ـ الصهيونية بمن فيهم داعش وفروع هذا التنظيم الإرهابي في مختلف البلدان العربية مثل سوريا والعراق ومصر”.