برلماني إيطالي: لماذا لا يلتقي جينتيلوني مع خليفة حفتر؟

المصدر: خالد أبو الخير- إرم نيوز

دعا برلماني إيطالي رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني إلى ترتيب لقاء مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.

دعوة البرلماني تزامنت مع ورود أنباء رافقت زيارة جينتيلوني للولايات المتحدة الأمريكية واجتماعه لأول مرة الخميس في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب، عن نية إدارة واشنطن توجيه دعوة مشتركة للجنرال حفتر ولرئيس حكومة الوفاق، المدعومة أمميًا، فائز السراج لزيارة العاصمة الأمريكية في غضون الأسابيع المقبلة.

وكتب عضو مجلس النواب برابطة الشمال، أليساندرو باغانو، في تغريدة له على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، “يبدو أن ترامب سيلتقي في شهر حزيران/ يونيو المقبل بواشنطن كلاً من السراج وحفتر، لكن لماذا لا يجتمع فورًا جينتيلوني بالجنرال حفتر”.