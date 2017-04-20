ترامب: دورنا الوحيد في ليبيا هزيمة داعش

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أنه لا يرى دوراً للولايات المتحدة في ليبيا باستثناء هزيمة متشددي داعش.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني: “لا أرى دورا في ليبيا. أظن أن الولايات المتحدة لديها الآن ما يكفي من الأدوار”.

وأضاف ترامب: “أرى دوراً في القضاء على داعش، نحن ناجعون جداً في ذلك الشأن، أعتبر ذلك دوراً أساسياً، وذلك هو ما سنفعله سواء في العراق أو ليبيا أو أي مكان آخر”.

وقُتل أكثر من 80 مسلحاً من داعش في الضربات الامريكية على معسكرات في ليبيا مطلع العام الجاري، وشمل ذلك عدة مسلحين ضالعين في التخطيط لهجمات في أوروبا، بحسب “رويترز”.

وتأتي تلك الضربات الجوية بعد توقف الولايات المتحدة الأمريكية عن عملياتها العسكرية الجوية ضد التنظيم في مدينة سرت الليبية، في نوفمبر الماضي، بعد أشهر من تدخلها العسكري لصالح قوات “البنيان المرصوص”.

وتبعد مدينة سرت الليبية مسافة 700 كيلومتر من السواحل الإيطالية، وتمثل نقطة من النقاط التي تنطلق منها موجات الهجرة باتجاه أوروبا، كما أنها قريبة من الحقول النفطية، وتقع في منتصف المسافة بين طرابلس وبنغازي، أهم مدينتين في ليبيا.

ويمثل تنظيم داعش وباقي التنظيمات المسلحة هناك خطرًا على ليبيا وعلى نجاح عمليتها السياسية وعلى أمن واستقرار الدول المجاورة لها والدول الأوروبية.