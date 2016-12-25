حسناء “WWE” تعلن دعمها لمنتخب مصر في أمم أفريقيا (فيديو)

المصدر: إرم نيوز - خاص

كشفت ليف مورغان، نجمه عرض “nxt”، التابع لاتحاد المصارعة الترفيهية “WWE“، عن دعمها لمنتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالغابون، خلال يناير المقبل.

ونشر “WWE” عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، مقطع فيديو للنجمه الشقراء صاحبة الـ22 عاما، وهي تعلن دعمها للفراعنة في نهائيات الكان.

وليف مورغان عارضة أزياء ومصارعة في عروض NXT التابعة لـ WWE، واحترفت المصارعة الحرة منذ 2014، وهي صديقة لنجم المصارعة الإيطالي في عرض “راو” المباشر إنزو أموري.

وسيشارك المنتخب المصري في المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، إلى جانب منتخبات غانا وأوغندا ومالي، التي ستكون أول من ستواجهها مصر في 17 يناير المقبل.

وتصدرت نجمة المصارعة قائمة المؤشرات الاكثر بحثا على غوغل بعد دعمها للمنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية من خلال مقطع فيديو قامت بنشره صفحة WWE الرسمية لمنطقة الشرق الأوسط، تحت عنوان بمناسبة اقتراب بطولة أفريقا لكرة القدم نجمة NXT تكشف عن الفريق العربي الذي تشجعه.

وأوضحت ليف خلال تصريحاتها، أنها ستدعم مصر في أمم أفريقيا التي تقترب منافساتها من الانطلاق، وذلك لأن التاريخ سيعد نفسه مع الفراعنة في البطولة القارية، وتقصد مورغان أن مصر فازت بالبطولة في أعوام 2006 و2008 و2010.

وعادت مصر للمشاركة في أمم أفريقيا، بعد غياب طويل عن خوض منافسات البطولة في النسخ الثلاث الماضية بسبب الفشل في العبور لنهائيات الكان.