العراق يستدعي سفير تركيا بسبب هجوم أردوغان على الحشد الشعبي

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أعلن متحدث باسم الخارجية العراقية، اليوم الخميس، استدعاء السفير التركي فاتح يلدز بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان ووصفه فصائل “الحشد الشعبي” التي تشارك بمحاربة داعش في العراق بأنها “إرهابية”.

وذكر المتحدث أحمد جمال في بيان إن وزارة الخارجية “سلّمت السفير التركي لدى بغداد احتجاجًا رسميًا حول التصريحات الأخيرة للرئيس التركي عن الحشد الشعبي”.

وقال أردوغان في مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية: “في المعركة ضد داعش في العراق، هناك أمر يشكل صدمة.. أعلن البرلمان العراقي أن الحشد الشعبي ليس جماعة إرهابية، لكن ما يثير الاهتمام هو من يقف وراء هذه المجموعة الإرهابية”.

وتحاول تركيا الاحتفاظ بنفوذ في أجزاء من شمال العراق، ويثير تقدم الحشد الشعبي هناك ضمن الحرب على داعش مخاوف إزاء خوض إيران وتركيا حربًا بالوكالة في العراق.

وتتهم الفصائل الشيعية أردوغان بدعم داعش والاستمرار بتشجيع عملياته.

ويتعرّض رئيس الوزراء حيدر العبادي لضغوط من معسكره بسبب وجود قواعد عسكرية تركية في شمال العراق.