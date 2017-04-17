ترامب يهنئ أردوغان على فوزه بالاستفتاء

المصدر: أنقرة- إرم نيوز

اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين بنظيره التركي رجب طيب أردوغان لتهنئته غداة فوزه في الاستفتاء الذي يوسع صلاحياته، وفق ما أفادت وكالة الأناضول للأنباء.

ونقلت الأناضول عن مصدر في الرئاسة التركية إن “ترامب اتصل باردوغان هذا المساء وهنأه على نجاحه في الاستفتاء” الذي نال فيه زهاء 51 % من الأصوات.

وأضافت إن الرئيسين اتفقا على ضرورة تحميل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مسؤولية أفعاله.

وتطرق الرئيسان بحسب الوكالة التركية إلى هجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على بلدة خان شيخون إدلب في 4 أبريل/ نيسان الجاري، حيث شكر الرئيس الأمريكي أردوغان على دعمه واشنطن في هذا الخصوص.

وتناول الزعيمان الحرب المشتركة لبلديهما ضد تنظيم داعش، وأكدا على ضرورة التعاون في مواجهة كافة المجموعات التي تلجأ إلى الإرهاب من أجل تحقيق أهدافها.