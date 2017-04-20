طراد صواريخ روسي يزور الفلبين لإجراء مناورات مشتركة

المصدر: وكالات – إرم نيوز

وصل طراد صواريخ من البحرية الروسية إلى المياه الإقليمية الفلبينية اليوم الخميس لإجراء مناورات مشتركة في إطار مساعي مانيلا لإقامة علاقات أمنية جديدة، وفقا لسياسة الرئيس رودريغو دوتيرتي الخارجية المرتكزة على التقرب من الخصوم التقليديين لواشنطن الحليف الرئيس للفلبين.

ووصل طراد الصواريخ الموجهة (فارياغ) ترافقه ناقلة الوقود (بيشنغ) الفلبين في مستهل زيارة ودية تستغرق أربعة أيام وهي ثاني زيارة من نوعها تقوم بها سفن حربية روسية خلال ثلاثة أشهر.

ويأتي هذا في إطار ما يصفه دوتيرتي بمسعى لانتهاج “سياسة خارجية مستقلة” يكفلها له الدستور.

ولا يخفي دوتيرتي مشاعر الضغينة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، ويركز في أولوياته على بناء علاقات صداقة مع كل من روسيا والصين.