روسيا لم تحدد مواقفها بعد من إدارة ترامب

المصدر: موسكو - إرم نيوز

عادت موسكو إلى تأكيد عدم ارتياحها من مستوى الثقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة دونالد ترامب.

وقال فلاديمير تشيجوف، المندوب الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي، إن روسيا لم تحدد بعد موقفها من إدارة ترامب، وإنه للتوصل إلى ذلك يجب أن يحدد البيت الأبيض أولوياته على صعيد السياسة الخارجية.

وأكد أن مستوى العلاقة وبالمقارنة مع ما كانت عليه خلال السنوات الأخيرة فإنها تبدو في مستوى متدن، معربا عن أمله في أن يفعل الرئيس ترامب ذلك خلال الأسابيع او الأشهر القليلة المقبلة.

ومع ذلك فقد أشار تشيجوف إلى بعض “اللحظات الإيجابية” التي مرت بها هذه العلاقات ومنها زيارة تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي لموسكو في الـ 11والـ 12 من نيسان/ أبريل الجاري.

وقال “كلما تدنى مستوى العلاقة بين دولتين نوويتين، كانت مخاطر المواجهة العسكرية أكثر احتمالا فيما بينهما”.

وأعرب تشيجوف عن أمله بألا يصل الأمر بينهما إلى مثل ذلك الحد، مشيرا إلى ان زيارة تيلرسون يمكن أن تكون ذات أهمية خاصة وخطوة كبيرة على طريق التفاهم المتبادل بين البلدين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لدى استقباله وزير الخارجية الأمريكي ركس تيلرسون في الكرملين إن مستوى الثقة تراجع في عهد ترامب إلى ما دون المستوى الذي كان عليه إبان سنوات حكم الرئيس السابق أوباما وخاصة على المستوى العسكري.