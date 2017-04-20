في مهمة جديدة.. روسي وأمريكي يغادران إلى محطة الفضاء الدولية

المصدر: وكالات – إرم نيوز

انطلق اليوم الخميس صاروخ فضائي في طريقه إلى محطة الفضاء الدولية التي تدور على ارتفاع 390 كيلومترا عن سطح كوكب الأرض.

وانطلق الصاروخ الناقل “سويوز – إف – غي” فجر اليوم، حاملًا المركبة الفضائية “سويوز ام سي – 04″، من قاعدة بايكونور في كازاخستان إلى محطة الفضاء الدولية، بحسب وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك.

ومن المرتقب أن تلتحم المركبة الفضائية بالمحطة الدولية الساعة 16:23 بتوقيت موسكو 13.23 بالتوقيت العالمي الموحد.

ويتكون طاقم المركبة من رائد الفضاء الروسي المخضرم، فيودور يورتشيخين، والأمريكي جاك فيشر.

يذكر أن قاعدة بايكونور تعتبر مركزا فضائيا دوليا تشارك فيه كل من روسيا وأوكرانيا وكازاخستان بالإضافة إلى مختلف البرامج الأوروبية والآسيوية، وكان يستخدم لأعمال مكافحة التجسس خلال الحرب الباردة.

ويوجد في المحطة الفضائية -حاليا- رواد فضاء من وكالة الفضاء الدولية (ناسا)، وهم شين كيمبرو، وبيغي ويتسون، ووأندريه بوريسينكو، وسيرغي ريتسيكوف، وأوليغ نوفيتسكي، توماس بيسكت.