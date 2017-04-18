مسؤول إسرائيلي يهاجم صحيفة “نيويورك تايمز” بعد نشرها مقالًا للبرغوثي

المصدر: القدس المحتلة - إرم نيوز

هاجم مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، لنشرها أمس الاثنين مقالًا للأسير والناشط الفلسطيني البارز مروان البرغوثي، تحدث فيه عن إجراءات القمع والتعذيب التي يمارسها جنود الاحتلال ضد السجناء الفلسطينيين.

وزعم يير لابيد عضو الكنيست ورئيس حزب “ييش اتيد” الإسرائيلي في مقال نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت”، أن البرغوثي “ليس مناضلًا من أجل الحرية، وأن حديثه عن التعذيب هو كذب بدعوى أن القانون الإسرائيلي لا يجيز تعذيب السجناء”.

وقال لابيد الذي شغل منصب وزير المالية الإسرائيلي سابقًا: “بدلًا من قيامها كصحيفة مسؤولة بإبلاغ البرغوثي أنه في حال عدم تقديمه أي دليل على اتهاماته، فلن يتم نشر مقاله، تقوم الصحيفة بنشر المقال على صفحاتها”.

وادعى أن “البرغوثي اختار طريق العنف لتحقيق أهدافه، إلا أن صحيفة نيويورك تايمز تجاهلت هذه الحقيقة ولم تخبر قراءها بذلك”.

وفي تحليل لها عن بدء الأسرى الفلسطينيين إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لتحقيق مطالبهم، تساءلت “نيويورك تايمز” عما إذا كان البرغوثي ومؤيدوه سينجحون في إثارة الشعب الفلسطيني للقيام باحتجاجات واسعة، وعما إذا كانت السلطات الإسرائيلية سترضخ في النهاية.

وأضافت أن “البرغوثي يدرك بأنه في حال عدم تلبية مطالبه من قبل إسرائيل فإن ذلك يعني إخفاقًا ونكسة كبيرة له، أما في حال موافقة إسرائيل على تلبية بعض مطالبه فإن ذلك يعني أن الفلسطينيين سينظرون للبرغوثي على أنه الزعيم الوحيد القادر على قيادة حركة نضالية هادفة وناجحة ضد إسرائيل”.