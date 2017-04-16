المفوضية الأوروبية تدعو تركيا للسعي إلى توافق وطني

المصدر: بروكسل- إرم نيوز

قالت المفوضية الأوروبية الأحد إنه يجب على تركيا السعي إلى التوصل لتوافق وطني واسع بشأن تعديلاتها الدستورية في ضوء الفارق البسيط بين مؤيدي التعديلات ومعارضيه في الاستفتاء الذي أجرته في وقت سابق الأحد.

وأظهرت نتائج غير رسمية موافقة 51.3% من الأتراك على تعديلات في الدستور تعطي الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات جديدة واسعة.

وقالت المفوضية في بيان “في ضوء النتيجة المتقاربة للاستفتاء والآثار البعيدة المدى للتعديلات الدستورية ندعو أيضا السلطات التركية إلى السعي إلى التوصل إلى أكبر توافق وطني ممكن في تنفيذها.”