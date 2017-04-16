أردوغان في أول تعليق له على الاستفتاء بتركيا: “النتائج واضحة”

المصدر: اسطنبول - إرم نيوز

كشفت مصادر رئاسية تركية اليوم الأحد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصل برئيس الوزراء بن علي يلدريم وزعيم الحزب القومي لتهنئتهما بنتيجة الاستفتاء الذي أُجري اليوم والتي وصفها بـ”الواضحة”.

وقالت مصادر في مكتب أردوغان” إنه أبلغ يلدريم أنه مُمتن للأمة لإظهار إرادتها في الاستفتاء”.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أنه مع إحصاء 98.2 % من صناديق الاقتراع صوّت 51.31 % من المقترعين لصالح التعديلات الدستورية التي توسّع صلاحيات الرئاسة.

وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم في استفتاء تاريخي، يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات جديدة واسعة ويمهد لأكبر تغيير في النظام السياسي لـتركيا في تاريخها الحديث.

وصوّت الأتراك على تعديلات دستورية تغيّر نظام الحكم في البلاد، لينتقل من نظام برلماني إلى نظام رئاسي.