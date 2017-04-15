أمطار وسيول تضرب مناطق غرب إيران وتسفر عن 17 قتيلًا و35 مفقودًا (صور)

المصدر: طهران – إرم نيوز

أعلن مسؤول إيراني، السبت، ارتفاع عدد ضحايا السيول التي ضرب مناطق متعددة غرب إيران إلى 17 قتيلاً ونحو 35 مفقوداً، مشيرًا إلى أن “هطول الأمطار ما زال متواصلًا والفيضانات تحاصر العديد من القرى”.

وقال حاكم مدينة “عجب شير” شمس الدين مراثي إن “ما لايقل عن 17 شخصًا قُتلوا فيما فُقد العشرات، في حصيلة قابلة للارتفاع، جراء فيضانات بعد ظهر أمس الجمعة بسبب أمطار غزيرة ضربت بلدتين في محافظة أذربيجان الشرقية”.

وأوضح مراثي أن “35 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين”، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ تمكنت من العثور على جثة 12 شخصاً فجر اليوم بينهم ثلاث نساء”، منوهاً إلى أن “حصيلة الضحايا والمفقودين قابلة للارتفاع بسبب غزارة الأمطار التي لا تزال تهطل على مناطق متعددة من محافظة أذربيجان الشرقية.

وكشف المسؤول الإيراني تعرض 3 قرى إلى دمار في المنازل بشكل شبه كامل، مضيفاً أن “طيران الجيش يعمل منذ يوم أمس على نقل العائلات المحاصرة”.

وبث التلفزيون تسجيلات فيديو تظهر فيها فيضانات تجرف سيارات، كما نُشرت فرق إنقاذ خاصة من منظمة الهلال الأحمر والجيش والحرس الثوري لمساعدة المنكوبين.