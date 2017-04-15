أبرزهم روحاني ونجاد.. أكثر من ألف مرشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية

المصدر: طهران - إرم نيوز

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، أن نحو 1048 شخصًا تقدموا حتى مساء الجمعة، للترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، قليل منهم من هو معروف سياسيًا.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، فتحت في 11 من الشهر الجاري، أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 19 أيار/مايو المقبل، على أن تُغلق عصر السبت.

وأبرز الشخصيات التي سجلت أسماءها لخوض هذه الانتخابات، الرئيس الإيراني حسن روحاني، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وحجة الإسلام إبراهيم رئيسي، سادن الروضة الرضوية المقدسة.

ويأتي على سُلم أهم المرشحين أيضا، كلٌ من: علي رضا زاكاني، عضو مجلس الشورى الإسلامي، ورئيس منظمة التعبئة الطلابية محمد غرضي الوزير الأسبق للاتصالات والنفط، ومصطفى هاشمي طبا الوزير الأسبق للصناعة، ومساعد الرئيس الإيراني في حكومة آية الله رفسنجاني.

ومن ضمن المرشحين حوالي 71 امرأة أبرزهن أعظم طالقاني نجلة آية الله محمود طالقاني، أحد أبرز قيادات الثورة الإسلامية الإيرانية.

ويعتبر عضو المجلس المركزي لحزب المؤتلفة الإسلامي، مصطفى ميرسليم، أحد أبرز المرشحين الذين سجلوا أسماءهم في اليوم الأول لخوض الانتخابات الرئاسية.