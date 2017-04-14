فيديو.. سيول جارفة في إيران تخلف 5 قتلى و14 مفقودًا

المصدر: طهران – إرم نيوز

لقي 5 أشخاص مصرعهم وفقد نحو 14 شخصًا، في حين غرقت وتدمرت عشرات المنازل بالكامل وجرفت المئات من السيارات، إثر سيول نتيجة الأمطار ضربت 10 مدن في إقليم أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران ذات الغالبية من القومية الأذرية “الأتراك”.

وقال حاكم مدينة “عجب شير” عباس حسن خاني، لوسائل إعلام محلية: إن “السيول لا تزال مستمرة وقد أدت إلى انهيار 3 من الجسور المركزية لمدينة تبريز”، مشيرًا إلى أن “السلطات المحلية قررت إخلاء بعض القرى ونقل ساكنيها خوفًا من انهيار المنازل”.

وكشف حسن خاني أن “السلطات المحلية تلقت بلاغًا بفقدان 12 مواطنًا بينهم امرأة مساء اليوم الجمعة في مدينة آذر شهر التابعة لإقليم أذربيجان الشرقية”، واصفًا “الفيضانات التي ضربت مدينة آذر شهر بالكارثية”.

ورجح المسؤول الإيراني أن يبلغ حجم الخسائر في إقليم أذربيجان الشرقية نحو مليار تومان إيراني أي ما يعادل 300 ألف دولار.

وأعلنت وزارة التربية الإيرانية مساء الجمعة عن تعطيل الدراسة في عموم المناطق التابعة لإقليم أذربيجان الشرقية بسبب الفيضانات التي أدت إلى انقطاع الطرق بين المناطق.