مقتل مفتي داعش بغارة جوية غرب الموصل

المصدر: بغداد - إرم نيوز

أعلن قائد عسكري عراقي، أمس الخميس، مقتل مفتي تنظيم داعش عبدالله البدراني الملقب بـ”أبي أيوب العطار” في قصف جوي للقوات العراقية في الساحل الأيمن لمدينة الموصل.

ونقلت تقارير إخبارية عن قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري، قوله إنه “وفقاً لمعلومات خلية استخبارات وأمن عمليات قادمون يا نينوى، تمكنت طائرات F16 العراقية من دك أوكار تنظيم داعش وأسفرت الغارات الجوية عن مقتل مفتي التنظيم عبدالله البدراني الملقب بأبي أيوب العطار”.

من جانبها، قدرت الأمم المتحدة حجم الدمار الناجم عن العمليات العسكرية لاستعادة غرب مدينة الموصل من داعش ، بأنه “أكبر بمرتين ونصف من حجم الدمار الذي لحق بشرق المدينة”.

وقالت الأمم المتحدة إن “القوات العراقية رغم الدمار استعادت نحو 60% فقط من غرب المدينة”، مشيرة إلى “تدمير أكثر من 1140 موقعاً سكانياً غرب الموصل”.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، ليز جراند، إن “مستوى الدمار الهائل غرب الموصل، يرجع إلى قلة الخبرة العسكرية للقوات العراقية في المعارك التي تدور داخل المدن باعتمادها على القوة النارية الكثيفة من أجل التقليل من خسائرها” .

وأشارت إلى أن “عدد النازحين من المناطق الغربية بلغ 320 ألف نازح موزعين على نحو 10 مخيمات أقامتها السلطات على مشارف مدينة الموصل”، وذلك بحسب وزارة الهجرة والمهجرين العراقي.