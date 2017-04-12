بوتين: مستوى الثقة مع أمريكا تدهور منذ تنصيب ترامب

المصدر: موسكو - إرم نيوز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إن مستوى الثقة بين واشنطن وموسكو تدهور منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.

وأكد بوتين، في مقابلة صحافية معه نشر الكرملين نسخة منها، “يمكن القول إن مستوى الثقة على مستوى العمل، خاصة المستوى العسكري لم يتحسن بل تدهور”، وذلك في رده على سؤال عن العلاقات مع واشنطن منذ تنصيب ترامب.

وتطرق الرئيس الروسي للاتهامات الموجهة للحكومة السورية بشن هجوم كيماوي في محافظة إدلب، موضحًا أن “دمشق تخلصت من مخزونها من الأسلحة الكيماوية”.

وتابع بقوله إنه “يرى أن هناك تفسيرين للواقعة في محافظة إدلب، وهما إما أن ضربات جوية للحكومة السورية أصابت مستودعًا للأسلحة الكيماوية تابعا للمعارضة، ما أدى لانبعاث غاز سام، أو أن الحادثة مختلقة لتشويه صورة الحكومة السورية”.

وعلى صعيد متصل، رأى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الأربعاء، أن مطالبات الغرب لروسيا بالكف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد، تصل إلى حد إطلاق يد الإرهابيين.

وقال بيسكوف للصحافيين، إن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في وقت لاحق الأربعاء”. وتابع “عقد الاجتماع احتمال مؤكد، إذا ما رأى تيلرسون ونظيره الروسي سيرغي لافروف، اللذان يجريان محادثات في موسكو، أن من المفيد إطلاع بوتين على مناقشاتهما”.