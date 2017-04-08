الشرطة السويدية تحتجز رجلًا ثانيًا بعد هجوم ستوكهولم

المصدر: ستوكهولم- إرم نيوز

نسب التلفزيون السويدي إلى مصادر بالشرطة قولها إن الشرطة احتجزت رجلا ثانيا بعد هجوم بشاحنة أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين في ستوكهولم يوم الجمعة.

وأضاف التلفزيون أن الرجل المحتجز على صلة برجل آخر احتجز في وقت سابق يوم الجمعة.

وفي وقت سابق أكدت الشرطة السويدية أنها حددت هوية شخص اعتقل يشبه الصورة والتفاصيل التي نشرت بعد الهجوم.

,قالت متحدثة باسم الادعاء العام السويدي إن رجلا اعتقل يوم الجمعة فيما يتصل بالهجوم بشاحنة في وسط ستوكهولم والذي أودى بحياة أربعة أشخاص يشتبه في ارتكابه جرائم إرهابية من بينها القتل.

واعتقل الرجل في مارستا في شمال العاصمة ستوكهولم.

وقالت المتحدثة كارين روزاندر إنها لا يمكن أن تدلي بأي تفاصيل عن المشتبه به وليس لديها معلومات عن رجل آخر أفادت تقاير إعلامية محلية إنه تم اعتقاله في وقت لاحق في هجولستا بشمال غرب ستوكهولم.