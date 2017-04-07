مقتل 4 أشخاص إثر اصطدام مركبة بمارة في ستوكهولم (صور وفيديو)

المصدر: ستوكهولم -إرم نيوز

أعلنت الشرطة السويدية اليوم الجمعة، أن 4 أشخاص قُتلوا وأصيب 14 آخرون عندما صدمتهم مركبة مارة في وسط العاصمة ستوكهولم ، مشيرة إلى أن قواتها تعاملت مع حادث الدهس على أنه هجوم “إرهابي” محتمل‎.

وقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، إن بلاده تعرضت لهجوم وجميع المؤشرات تدل على أنه عمل “إرهابي”، مشيرًا إلى أن الشرطة اعتقلت شخصاً يشتبه أن له صلة بالهجوم، بحسب ما أفادت صحيفة “التلغراف” البريطانية.

وأكد المتحدث باسم الشرطة السويدية، لارس فيلستروم، أن عناصر الشرطة انتشرت في موقع الحادث، في منطقة دروتنينغاتان، حيث دهست الشاحنة عدداً من المارة.

وأشار المتحدث إلى أن السلطات تعمل جاهدة لتحديد هوية الشخص أو الأشخاص الذين يقفون وراء الهجوم.