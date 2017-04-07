روسيا تتهم واشنطن في مجلس الأمن بانتهاك القانون الدولي

المصدر: نيويورك - إرم نيوز

اتهم مندوب روسيا في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي بشنها ضربة صاروخية في سوريا في وقت مبكر اليوم.

وقال سافرونكوف خلال اجتماع طارىء لمجلس الأمن إن الولايات المتحدة هاجمت أراضي سوريا ذات السيادة، ونحن نصف هذا الهجوم بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وعمل عدواني”.

من جانبها قالت نيكي هيلي سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، إن بلادها اتخذت إجراء محسوبا بدقة كان “مبررا تماما” عندما أطلقت صواريخ على قاعدة جوية سورية بسبب هجوم مميت بأسلحة كيماوية.

وأضافت هيلي: “نحن مستعدون لفعل المزيد لكننا نأمل ألا يكون ذلك ضروريا”، مشيرة إلى أن بلادها لن تقف مكتوفة الأيدي عند استخدام أسلحة كيماوية.

وقالت : “من مصلحة أمننا القومي منع انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية”.