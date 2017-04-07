تحسبًا لهجمات إيران وحزب الله.. إسرائيل ستقيم مناطق عازلة على الحدود مع الأردن وسوريا

المصدر: يحيى مطالقه - إرم نيوز

يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو جاهدًا إقامة مناطق عازلة في الجولان على الحدود الإسرائيلية مع سوريا، وكذلك على الحدود الأردنية مع سوريا، للتصدي لأي هجمات محتملة قد تنفذها إيران و”حزب الله” في تلك المناطق.

ووفقًا لصحيفة “هآرتس” العبرية، فقد طرح نتنياهو ذلك في المحادثات التي أجراها في الأسابيع الأخيرة مع الإدارة الأمريكية، ومع جهات دولية أخرى.

وقال نتنياهو إن إقامة قواعد لإيران و”حزب الله” على حدود إسرائيل مع سوريا والأردن، من شأنها أن تزعزع الاستقرار في المنطقة، وتشكل تهديدًا أمنيًا سواء على إسرائيل أو على الأردن.

وأضاف أن إقامة منطقة عازلة في الجانب السوري من الحدود تمنع إيران وحزب الله من الوصول إلى الخط الحدودي، وتصعب عليهم المبادرة إلى شن هجمات.

ونقلت “هآرتس” عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن نتنياهو لم يفصّل كيف ستقام هذه المناطق العازلة في الأراضي السورية، ومن سيراقب الدخول إليها أو ما يجري في داخلها، بيد أنه شدد على أن تكون هذه المناطق الفاصلة في الجانب السوري من الحدود، مضيفًا أنه غير معني بتواجد إسرائيلي فيها.

وامتنعت إسرائيل في السابق عن عرض موقف مفصل عن شكل التسوية المستقبلية مع سوريا، وبالتالي فإن عرض إقامة منطقة عازلة في الجانب السوري من الحدود يعتبر تطورًا جديًا في الموقف الإسرائيلي.

ولم ينف مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية صحة هذه الأنباء، وقال إن نتنياهو طرح في محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معارضة إسرائيل لإقامة قواعد لإيران و”حزب الله” في سوريا، وعلى الحدود الشمالية.

يذكر أن قضية التواجد الإيراني في سوريا بعد انتهاء الحرب قد تمت مناقشتها في جلسة المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر، التي عقدت الخميس الماضي.

ونقلت “هآرتس” تخوف إسرائيل من إقامة قواعد لإيران في سوريا، لأنه سيشكل خطرًا حقيقيًا عليها أكثر فاكثر بكل ما يعني ذلك بالنسبة لإسرائيل.