السعودية تعلن تأييدها للضربات الأمريكية في سوريا وإيران تدين خطوة ترامب

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أعلنت السعودية اليوم الجمعة “تأييدها الكامل” للضربات الأمريكية على أهداف عسكرية في سوريا ووصفتها بأنها قرار “شجاع” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن تأييد المملكة العربية السعودية الكامل للعمليات العسكرية الأمريكية على أهداف عسكرية في سوريا والتي جاءت ردًا على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيمائية ضد المدنيين الأبرياء.

“وحمّل المصدر النظام السوري مسؤولية تعرض سوريا لهذه العمليات العسكرية.”

نسبت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن إيران نددت بضربات صاروخية أمريكية على قاعدة جوية سورية ووصفتها بأنها “مدمرة وخطيرة”.

ونقلت الوكالة عن بهرام قاسمي القول إن “إيران تدين استخدام الأسلحة الكيماوية… لكنها في الوقت ذاته تعتقد أن استغلال (الأسلحة الكيماوية) ذريعة لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب هو أمر خطير ومدمر وانتهاك للقوانين الدولية.”

وتابع قوله “تدين إيران بقوة أي ضربات أحادية الجانب… مثل هذه الإجراءات ستقوي شوكة الإرهابيين في سوريا… وستؤدي إلى تعقيد الوضع في سوريا والمنطقة.”

وإيران هي أهم حليف إقليمي للرئيس السوري بشار الأسد ودعمته عسكريا واقتصاديا في معركته ضد الجماعات المسلحة ومتشددي تنظيم الدولة الإسلامية.

وتقول طهران إن لديها مستشارين عسكريين ومتطوعين في سوريا لكنها تنفي أن لديها قوات نظامية على الأرض.