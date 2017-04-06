مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في عملية دهس بالضفة الغربية

المصدر: تل أبيب - إرم نيوز

قُتل جندي إسرائيلي، وأصيب آخر، جراء عملية دهس نفذها فلسطيني صباح اليوم وسط الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها “القناة الإسرائيلية الثانية”، و”صحيفة هآرتس”، إن إسرائيليًا قتل وأصيب آخر في العملية.

وأشارت المصادر إلى أن الجنود أطلقوا النار على الفلسطيني سائق السيارة، دون توضيح حالته.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان أصدره إن عملية دهس وقعت في مستوطنة “عوفرا”، شرق رام الله دون تقديم مزيد من الإضافات.

وكانت مؤسسة نجمة داوود الحمراء، التي تقدم خدمات الإسعاف للإسرائيليين، قد قالت في وقت سابق، إن إسرائيليين اثنين أُصيبا في العملية.