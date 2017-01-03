إصابة شرطيين إسرائيليين في عملية دهس وسط الضفة الغربية‎

المصدر: الضفة الغربية – إرم نيوز

أعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، إصابة اثنين من عناصرها في “اصطدام” دراجة نارية بحاجز الجلمة العسكري شمال الضفة الغربية، كان يستقلها فلسطينيان أصيبا أيضا جراء الحادث.

وأضافت الشرطة الإسرائيلية في بيان اليوم، أن عناصر الشرطة أشاروا لأربعة دراجات نارية قادمة من مدينة جنين بالتوقف للفحص، فقامت ثلاثة باقتحام الحاجز والفرار، بينما اصطدمت الدراجة الرابعة بعناصرها على الحاجز.

وأشار البيان إلى أنه ما زالت تبحث وتحقق في ملابسات الحادث، دون مزيد من التفاصيل.

وفي بيان آخر، وصفت الشرطة جراح عنصريها وهما شرطي وشرطية بالطفيفة، بينما وصفت جراح الفلسطينيين بالمتوسطة والبالغة أحيلا على إثرها للعلاج بالمستشفى (لم تذكرها).

وفي وقت سابق اليوم، وصفت الاذاعة العامة الاسرائيلية (الرسمية)، ما وقع عند حاجز الجلمة العسكري، بـ”عملية دهس”، وقالت لم يتبين على الفور دوافعها أو منفذها.

وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة فلسطيني بعد أن دهس جيب عسكري إسرائيلي الدراجة النارية التي كان يستقلها قرب مدينة جنين.

وأشار فإلى أن القوات الإسرائيلية منعت طواقمه من الاقتراب من المصاب.