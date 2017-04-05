الشيوخ الأمريكي يؤجل “عقوبات إيران” لما بعد انتخاباتها الرئاسية

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

أعلن السناتور الأمريكي البارز عن الحزب الجمهوري، بوب كروكر، اليوم الأربعاء، أن مجلس الشيوخ أرجأ صياغة قانون لعقوبات جديدة تستهدف البرنامج النووي الإيراني والقوة الصاروخية للحرس الثوري، لما بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر إجراؤها في آيار/ مايو المقبل.

وقال كروكر، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، “إن المجلس كان يخطط لصياغة قانون جديد لفرض عقوبات ضد إيران، لكن هذا القانون تم تأجيله لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية”، مشيراً إلى أن “هناك قلقا لدى الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات جديدة ربما تؤثر على الانتخابات الرئاسية الإيرانية”.

وكان 13 عضواً من مجلس الشيوخ الأمريكي، كشفوا قبل أسبوعين عن صياغة قانون جديد لفرض عقوبات على إيران في مجال الدفاع الصاروخي، وحقوق الإنسان والإرهاب، ولا سيما ضد الحرس الثوري الإيراني.

وكشف الأعضاء الأمريكيون، أن الخطة تستهدف فرض عقوبات ضد أفراد ومؤسسات مشاركة في تطوير برنامج إيران الصاروخي.

وفي سياق متصل، حذر اللوبي الإيراني في أمريكا “ناياك” من مغبة فرض عقوبات جديدة على إيران، معتبرا هذه الخطوات الأمريكية من شأنها أن تقوّض الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة 5+1.