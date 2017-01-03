إعادة انتخاب “بول رايان” رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

أُعيد اليوم الثلاثاء، انتخاب النائب الجمهوري عن ولاية ويسكونسن، بول رايان، رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي، إحدى غرفتي الكونغرس، بعد حصوله على أصوات حزبه الذي يشكل الأغلبية في المجلس.

وفاز رايان برئاسة مجلس النواب الأمريكي الـ 115، بعد حصوله على تأييد 240 عضواً جمهورياً من أصل 241، فيما صوّت عضو المجلس عن الحزب الجمهوري في ولاية كنتاكي توماس ميسي لصالح مرشح آخر.

وتولى رايان (46 عاما) رئاسة مجلس النواب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، وكان مرشحا لمنصب نائب الرئيس في 2012.

وفي المعسكر المقابل، فازت عضوة مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي في ولاية كاليفورنيا نانسي بيلوسي، بزعامة الأقلية الديمقراطية في المجلس، بعد أن صوّت لصالحها 190 عضواً، فيما جنح أربعة آخرون للتصويت لمرشحين آخرين.

ويتمتع الجمهوريون بغالبية قوية في مجلس النواب الجديد، حيث حصدوا 241 مقعدا مقابل 194 للديمقراطيين، وكذلك في مجلس الشيوخ حيث فازوا بـ52 مقعدا مقابل 48.