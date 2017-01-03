ترامب يوجه رسالة تحذير مزدوج لكوريا الشمالية والصين

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الاثنين إن كوريا الشمالية لن تكمل صنع سلاح نووي قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة وتعهد قائلا على تويتر “هذا لن يحدث!”.

وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يوم الأحد إن بلاده اقتربت من تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات رغم أن بعض الخبراء قالوا إن أمامها سنوات قبل أن تكون قادرة على إطلاق رأس حربي نووي على الولايات المتحدة.

وانتقد ترامب الصين قائلا إنها استفادت من الروابط الاقتصادية مع الولايات المتحدة لكنها لم تساعد على كبح جماح كوريا الشمالية.

وكتب على تويتر يقول “تأخذ الصين قدرا هائلا من المال والثروة من الولايات المتحدة في تجارة أحادية الجانب تماما.. لكنها لا تساعد فيما يتعلق بكوريا الشمالية. هذا رائع!”