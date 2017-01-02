ألمانيا تطالب ببحث مصير الأسد في قمة “أستانة”

المصدر: برلين - إرم نيوز

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن شيفر، اليوم الإثنين، إلى بحث مصير الرئيس السوري بشار الأسد خلال الاجتماع الذي سيعقد بين النظام والمعارضة السورية في العاصمة الكازاخستانية “أستانة”.

وقال مارتن شيفر خلال تصريحات صحفية، إن “قمة أستانة يجب أن تناقش وتبحث مصير الرئيس السوري بشار الأسد”، مبدياً ترحيب ألمانيا بوقف إطلاق النار في سوريا.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، على أن “السؤال المهم الذي يجب أن يتركز البحث حوله في قمة أستانة هو مصير الأسد ومستقبل سوريا”، معتبراً ذلك من أهم القضايا التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار خلال المفاوضات بين النظام والمعارضة السورية.

واعتبر مارتن شيفر أنه “في حال استمر وقف إطلاق النار في سوريا، فإن هذا الأمر سيكون الأساس لخروج سوريا من الأزمة عبر عملية سياسية”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أعلن اليوم، خلال مؤتمر صحفي، أنه “لم يحدد حتى الآن موعدا لعقد اجتماع أستانة بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة”.