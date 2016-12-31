اغتيال بشار الأسد وحرب عالمية ثالثة.. أبرز توقعات المنجمين في 2017

المصدر: منار مختار – إرم نيوز

تشهد الأيام الأخيرة من كل عام زخماً تنجيمياً كبيراً يتسابق فيه أهل التنجيم على الكشف بما يسمونه “تنبؤهاتهم” بالأحداث المرتبقة، التي سيشهدها العام المقبل، على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والفنية وغيرها.

وكان أبرز ما توقعه المنجمون ما صدر عن هويدا جاسر خبيرة الفلك، حيث كشفت عن توقعاتها باغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، ومرور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بظروف صحية سيئة.

عالمياً، توقعت هويدا جاسر خبيرة الفلك، حدوث اضطرابات في السياسة الأمريكية، بسبب قرارات دونالد ترامب المفاجئة، متوقعة اشتعال نيران حرب عالمية ثالثة، وانضمام الصين وفرنسا لتحالف مشترك.

وذكر محمود الشاهد خبير الفلك والأبراج، في تصريحات لـ “إرم نيوز”، أنه يتوقع انعقاد العديد من الاتفاقيات الدولية، التي ستساهم في تقدم مصر بشكل كبير، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار، وبعض التظاهرات والعمليات الإرهابية في شمال سيناء، بجانب حدوث تغيرات سياسية كبيرة أبرزها تغيير الحكومة الحالية واضطرابات ثورية داخل البرلمان.

واختلف معه محمد فرعون خبير الأبراج، حول توقعاته باستمرار هبوط سعر الجنيه وصعود الدولار في مصر، إلى مستويات قياسية تتخطى الـ 20 جنيهًا، بالإضافة إلى تراجع معدلات السياحة واغتيال شخصية سياسية أو عامة.

وتوقع فرعون حصول مصر على مساعدات مالية كبيرة من دول الخليج، وإغلاق عدد من الصحف والمواقع المعارضة للحكومة الحالية.

وعلقت سوسن فايد، أستاذة علم النفس على التنبؤ قائلة: “التوقع للمستقبل بتفاصيله يعتبر نوعاً من التنجيم غير المنطقي”، لكنها شددت في نفس الوقت على أن علم الفلك يقوم على أسس قياس حركة النجوم والكواكب وتأثيرها على الكرة الأرضية والبشر، مما ينبئ باندلاع حروب أو تغيرات مناخية، أما تفاصيل الطلاق والارتباط والرزق والوفاة هي مجرد اجتهادات”.