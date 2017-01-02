طهران.. نقطة ضعف إيرانية في خطة تأمين انتخابات الرئاسة

المصدر: طهران- إرم نيوز

قال حسين هاشمي، محافظ طهران والمسؤول عن أمن الانتخابات الرئاسية المقبلة فيها، اليوم الاثنين، إن شرطة العاصمة تواجه نقصًا في الكوادر؛ ما يكشف عن صعوبة توفير الأمن للانتخابات الرئاسية في المدينة.

وأوضح هاشمي في مقابلة مع صحيفة “اعتماد”، أن “العاصمة عماد النظام وإدارة أمن ثمانية ملايين في فترة الانتخابات مهمة صعبة للغاية وتضاعف مهمة قوات الأمن”.

وشدد على أن “أمن انتخابات الرئاسة في طهران يكتسب أهمية مضاعفة بسبب أوضاع المنطقة وصلتها بالوضع الداخلي الإيراني، خصوصا أن القوات الإيرانية تقاتل في سوريا والعراق”، معتبرًا أن تعزيز أمن العاصمة في الانتخابات الرئاسية “يضمن قدرة إيران في التسويات الدولية”.

وطالب أجهزة الأمن والمخابرات بأن تكون “أكثر دقة وجاهزية في فترة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أيار/ مايو المقبل حفاظا على النظام”، متوقعًا أن تكون الأوضاع الآمنية في انتخابات الرئاسة 2017 أكثر تعقيدًا من الانتخابات السابقة في 2013.