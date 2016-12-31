المعلم يصل طهران لبحث مستجدات الوضع في سوريا

المصدر: طهران - إرم نيوز

وصل وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اليوم السبت، العاصمة الإيرانية طهران للقاء نظيره الإيراني محمد جواد ظريف لبحث آخر التطورات بشأن الأزمة السورية.

وقال بيان للخارجية الإيرانية، إن “وليد المعلم وصل طهران في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً لبحث آخر تطورات الوضع في سوريا مع المسؤولين الإيرانيين”، مشيرا إلى أن “المباحثات ستتركز على وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه تركيا وروسيا يوم الخميس الماضي بين قوات النظام السوري والمعارضة”.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وصف الخميس الماضي، إعلان وقف إطلاق النار في سوريا بـ”الإنجاز الكبير”.

وقال ظريف في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن قرار وقف إطلاق النار في سوريا إنجاز كبير، سيعزز الجهود لمعالجة جذور الإرهاب والقضاء على المتطرفين”.

وترى طهران التي تدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد معارضيه، أن السيطرة على مدينة حلب وطرد مقاتلي المعارضة من الأحياء الشرقية خلال شهر ديسمبر الجاري، ساهم في إجبار المعارضة على القبول بقرار وقف إطلاق النار.