ظريف يوسط موغريني لترتيب لقاء مع فريق ترامب

المصدر: طهران- إرم نيوز

كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني جواد كريمي قدوسي عن مساع حثيثة لوزير الخارجية محمد جواد ظريف خلال الشهر الجاري لتنسيق لقاء مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وفي أحدث تصريح للنائب عن التيار المتشدد كريمي قدوسي، أكد فيه أن “وزير خارجيتنا محمد جواد ظريف حاول التواصل مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وطلب توسط منسقة السياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موغريني لترتيب هذا اللقاء بشكل سري”.

وأوضح النائب قدوسي أن “ظريف طلب من موغريني ترتيب لقاء له مع نظيره الأمريكي الجديد الذي عينه ترامب في 13 ديسمبر/كانون الأول هو ريكس تيلرسون”، مشيراً إلى أنه “من المقرر أن تزور موغريني خلال اليومين المقبلين طهران بشأن ترتيب هذا اللقاء بين ظريف وتيلرسون”.

وفي سياق متصل، توعدت الخارجية الإيرانية في بيان صحفي لها، النائب كريمي قدوسي، بالملاحقة القانونية بعد تسريبه محاولة وزير الخارجية محمد جواد ظريف التواصل مع ترامب وفريقه فيما يتعلق بالاتفاق النووي.

وقالت الخارجية في بيان لها إن “ادعاءات النائب كريمي قدوسي عن طلب التواصل مع ترامب في إطار تهم فارغة وغير صحيحة”، مؤكدة أن “القضاء سيكون الفيصل لحسم التهم التي ساقها النائب قدوسي ضد وزير الخارجية”.