“منبر” ترامب يثير غضب وسائل الإعلام الأمريكية

المصدر: متابعات- إرم نيوز

رجّح السكرتير الصحفي بالبيت الأبيض، شون سبايسر، أن يكون موقع تويتر منبر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لإعلان القرارات السياسية المهمة والتصريحات الحاسمة.

وقال سبايسر، إن 45 مليون شخص يتابعون ترامب على تويتر ما يجعله قادرا على التواصل مع الأمريكيين بعيدا عن وسائل الإعلام الأمريكية، وهذا يثير غضبها.

ورغم الهجوم اللاذع الذي تعرض له ترامب، من قبل خبراء سياسيين، سبق لهم توبيخه بسبب تصريحات له حول ضرورة تعزيز قدرات التسلح النووي الأمريكي، عبر سلسلة تغريدات على تويتر، إلا أن ترامب يرى في هذا الموقع منبرا مناسبا لطرح آرائه وتصوراته، لكنه اليوم، سيطرح أمورا أكثر أهمية بسبب منصبه الجديد.