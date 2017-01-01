يلدريم: منفذ هجوم الملهى الليلي في إسطنبول لم يرتدِ ملابس بابا نويل

المصدر: إسطنبول - إرم نيوز

نفى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، صحة التقارير التي تفيد بأن الشخص الذي نفذ الهجوم الإرهابي على ملهى ليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة كان يرتدي زي “بابا نويل – سانتا كلوز”.

وقال يلدريم في إسطنبول اليوم الأحد، إن مثل تلك التقارير غير صحيحة، مضيفاً: “لدينا علم بوجود إرهابي مسلح، والسلطات تعمل دون توقف للكشف عن هوية المهاجم وسط حملة مطاردة مكثفة له”.

وتابع يلدريم أن “المهاجم ربما يكون قد ترك سلاحه في الملهى، واختلط مع جموع الفارين لكي يتمكن من الهرب”، موضحاً أنه “لا يمكن أن يخيفنا الإرهاب، إنه لا يمكن أن يقضي على أخوتنا وقربنا ووحدتنا”.