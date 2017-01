فيديو للحظة بدء الهجوم على الملهى الليلي في إسطنبول .. وهذه تفاصيل الحادث

أظهرت كاميرات المراقبة لحظة بدء الهجوم على ملهى “رينا” الشهير في إسطنبول، في حادث قتل خلاله أكثر من 39 شخصا معظمهم أجانب كانوا يحتفلون بليلة رأس السنة في العاصمة التركية.

وأظهر فيديو الملهى الليلي إطلاق النار الكثيف أثناء الهجوم على الملهى الليلي.

And this is how the shooter killed Turkish nightclub revelers. pic.twitter.com/MldkqeGgwq

