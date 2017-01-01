فيديو للحظة بدء الهجوم على الملهى الليلي في إسطنبول .. وهذه تفاصيل الحادث

المصدر: وكالات + إرم نيوز

أظهرت كاميرات المراقبة لحظة بدء الهجوم على ملهى “رينا” الشهير في إسطنبول، في حادث قتل خلاله أكثر من 39 شخصا معظمهم أجانب كانوا يحتفلون بليلة رأس السنة في العاصمة التركية.

وأظهر فيديو الملهى الليلي إطلاق النار الكثيف أثناء الهجوم على الملهى الليلي.

And this is how the shooter killed Turkish nightclub revelers. pic.twitter.com/MldkqeGgwq — Mahir Zeynalov (@MahirZeynalov) January 1, 2017

بدأت شرطة إسطنبول اليوم الأحد عملية البحث عن المهاجم الذي لم يعثر عليه حتى الآن.

وقتل المهاجم شرطيا ومدنيا أثناء اقتحامه ملهى رينا الليلي حوالي الساعة 1:15 بعد منتصف الليل (2215 بتوقيت جرينتش) قبل أن يفتح النار بشكل عشوائي في الداخل.

وتحدث بعض الشهود عن وجود عدد من المهاجمين لكن السلطات لم تؤكد هذا الأمر.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن هناك 15 أو 16 أجنبيا بين القتلى لكن تم التعرف على هوية 21 جثة فقط حتى الآن. وأضاف أن هناك 69 شخصا في المستشفى بينهم أربعة في حالة خطيرة.

وقال صويلو للصحفيين “تجرى عملية بحث عن الإرهابي. بدأت الشرطة عمليات ونأمل في الإمساك بالمهاجم قريبا.”

والملهى الليلي أحد أشهر الملاهي الليلية في إسطنبول ويرتاده الأجانب والمحليون ويطل على مضيق البوسفور الذي يفصل أوروبا عن آسيا في حي أورتاكوي بإسطنبول.

وقالت محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية إن حوالي 500 إلى 600 شخص كانوا داخل الملهى الليلي فيما يبدو عندما وقع الهجوم. وقفز بعض المحتفلين في مياه المضيق هربا من إطلاق النار وقامت الشرطة بإنقاذهم.

وقال واصب شاهين حاكم إسطنبول “إرهابي بسلاح بعيد المدى… نفذ هذا الهجوم بوحشية وهمجية بإطلاق النار على الأبرياء الذي يحتفلون فحسب بالعام الجديد” فيما يبدو أنه إشارة لنوع من الأسلحة.

وأشار صويلو وشاهين إلى مهاجم واحد لكن تقارير أخرى بما في ذلك ما نشرته وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى وجود أكثر من مهاجم ارتدى أحدهم على الأقل زي بابا نويل (للمشاهدة اضغط هنا) قبل أن يخلعه في وقت لاحق ليتمكن من الهرب.

ونقلت صحيفة حريت عن شهود قولهم إن هناك عددا من المهاجمين وإنهم هتفوا باللغة العربية.

وقالت واحدة من رواد الملهى الليلي للصحيفة وتدعى شينم أويانيك “كنا نمرح وفجأة بدأ كل الناس في الركض. قال لي زوجي لا تخافي وقفز فوقي ودهسني الناس وأصيب زوجي في ثلاثة أماكن.”

وأضافت “تمكنت من الخروج… كان شيئا فظيعا” ووصفت رؤية الناس ملطخين بالدماء وأشارت إلى وجود مهاجمين اثنين على الأقل فيما يبدو.

تدخل سريع للشرطة

انتشرت عشرات سيارات الإسعاف وعربات الشرطة خارج الملهى الليلي في حي أورتاكوي الذي يقع تحت أحد ثلاثة جسور تعبر مضيق البوسفور ويضم عددا من الملاهي الليلية والمطاعم والمعارض الفنية.

وكتب سيفا بويداس وهو لاعب كرة قدم تركي عبر حسابه على تويتر “لم أشاهد من أطلق النار لكن سمعت أصوات الرصاص والناس وهي تهرب. تدخلت الشرطة سريعا.”

وأضاف “كانت صديقتي ترتدي كعبا عاليا. حملتها على ظهري وخرجت بها.”

ونقلت صحيفة حريت عن محمد كوجارسلان صاحب ملهى رينا الليلي قوله إن إجراءات أمنية اتخذت خلال الأيام العشرة الماضية بعد تقارير للمخابرات الأمريكية عن هجوم محتمل.