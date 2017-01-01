ضحايا من السعودية والمغرب ولبنان وليبيا والأردن والكويت وتونس سقطوا في هجوم إسطنبول

المصدر: اسطنبول - إرم نيوز

أعلنت وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتول صيان قايا، اليوم الأحد، عن أن مواطنين من السعودية والمغرب ولبنان وليبيا والأردن من بين قتلى الهجوم على ملهى ليلي في اسطنبول، وذلك أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة، في الوقت الذي لم تحدد فيه الوزيرة أعداد الضحايا.

وسقط 39 قتيلًا مساء السبت على الأقل، معظمهم من الأجانب في الهجوم على ملهى رينا الليلي، عندما فتح مسلح النار بشكل عشوائي بعد نحو ساعة من منتصف الليل.

وأكّدت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في إسطنبول بتركيا، وفاة خمسة سعوديين وإصابة قرابة 10 آخرين.

وقال الوزير المفوض في القنصلية العامة في إسطنبول والقائم بأعمال القنصلية عبدالله الرشيدان في تصريح خاص نشرته “الرياض أونلاين”، إن فريقًا كاملًا من القنصلية باشر عمله في موقع الحادثة، ونتج عن الحادث حتى مساء اليوم الأحد وفاة خمسة سعوديين وإصابة قرابة 10 آخرين.

أما عن القتلى الأردنيين، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأردنية صباح الرافعي إن ثلاثة أردنيين قتلوا بهجوم مسلح وقع في ملهى ليلى بإسطنبول، فيما أصيب أربعة آخرون، مضيفة أن هناك مفقودين أردنيين أيضًا ولا يزال البحث عنهم جاريًا.

بدورها، قالت وزارة الخارجية اللبنانية إن ثلاثة لبنانيين لقوا حتفهم في الهجوم الذي وقع على ملهى ليلي بإسطنبول.

وأضافت أن أربعة لبنانيين آخرين أصيبوا في الهجوم الذي شنه مسلح ببندقية آلية على مجموعة من المحتفلين بالعام الجديد في الملهى المزدحم الواقع على شاطئ مضيق البوسفور.

وقالت الوزارة إن القتلى هم إلياس ورديني وهيكل مسلم وريتا الشامي.

وأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله وفاة مواطن وإصابة خمسة إثر الهجوم المسلح الذي شهدته إسطنبول.

كما أعلنت وزارة الخارجية التونسية، عن مقتل اثنين من مواطنيها في التفجير الإرهابي الذي هز ملهى في مدينة إسطنبول.

وقالت الخارجية، في بيان لها، إن اثنين من المواطنين التونسيين توفيا في الهجوم الارهابي، وأنها شكلت خلية بالتنسيق بين سفارة تونس بأنقرة والقنصلية العامة باسطنبول لمزيد من التحري ومتابعة تطورات الحادثة.

وملهى رينا الليلي أحد أشهر الملاهي في إسطنبول ويرتاده الأجانب والمحليون ويطل على مضيق البوسفور الذي يفصل أوروبا عن آسيا في حي أورتاكوي بإسطنبول.