الشرطة البرازيلية تشتبه باغتيال السفير اليوناني

المصدر: ريو دي جانيرو - إرم نيوز

قالت الشرطة البرازيلية، يوم الخميس، إنها تشتبه في إمكانية أن يكون السفير اليوناني في البلاد قد تم اغتياله، وذلك بعد أن عثرت على جثة داخل سيارة متفحّمة.

وقالت البعثة الدبلوماسية اليونانية لدى البرازيل إن السفير كيرياكوس أميريدس مفقود منذ ثلاثة أيام وشوهد آخر مرة يوم الاثنين الماضي في

منطقة بايكسادا فلومينينسي شمال ريو دي جانيرو.

ونقل موقع “جي 1” الإخباري عن الشرطة أن السيارة التي تتطابق أرقام لوحاتها مع أرقام السيارة المستأجرة التي كان يستخدمها الدبلوماسي البالغ من العمر 59 عاما، قد تم العثور عليها في منطقة نوفا إجواكو.

وقالت البعثة الدبلوماسية اليونانية لدى البرازيل إن آخر مرة تواصلت فيها مع أميريدس كانت، الإثنين الماضي، وقالت مصادر في السفارة لصحيفة “فولها دي ساو باولو” إن السفير كان في عطلة رسمية حتى التاسع من كانون ثان/يناير.