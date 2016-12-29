اختفاء سفير اليونان لدى البرازيل في ظروف غامضة

المصدر: برازيليا - إرم نيوز

أعلنت السفارة اليونانية لدى البرازيل، اليوم الخميس، اختفاء سفيرها كيرياكوس أميريديس، في ريو دي جانيرو، ولا أحد يعرف عنه شيئًا، وأنه شوهد أخر مرة مساء الإثنين الماضي.

وذكرت شرطة ريو دي جانيرو أن سفير اليونان لدى البرازيل مفقود منذ ثلاثة أيام، مضيفة أنه شوهد آخر مرة مساء الاثنين وهو يغادر منزل أصدقاء زوجته البرازيلية في ضاحية فقيرة تشتهر بالعنف في منطقة مدينة ريو.

وقال المفتش في شرطة ريو، ايفاريستو بونتيس، إن زوجة السفير أبلغت عن فقدانه الأربعاء الماضي، مستبعدًا أن يكون السفير قد تعرض للخطف.

ودعت شرطة ريو كل من يعرف أي شيء عن مكان تواجد سفير اليونان أن يخبرها، مشيرة إلى أنه “تم فتح قضية للتحقيق في اختفاء السفير اليوناني”.

من جانبها قالت سكرتيرة السفارة اليونانية في البرازيل، طبقًا لوكالة “سبوتنيك”، إن السفير كان يقضي إجازته في ريو دي جانيرو، حيث ذهب هو وزوجته للاحتفال بالعام الجديد، مشيرة إلى أن زوجته أبلغت السفارة بأنها رأته آخر مرة يوم الإثنين.