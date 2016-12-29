تهديدات تستهدف احتفالات رأس السنة في سيدني والقبض على مشتبه به

المصدر: وكالات - إرم نيوز

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على رجل 40عامًا في مطار سيدني بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من لندن، على خلفية تهديدات مزعومة عبر الإنترنت ضد احتفالات ليلة رأس السنة في العاصمة.

وقالت الشرطة الأسترالية، إن “ضباطًا من وحدة التحقيقات في الأنشطة الإرهابية ألقوا القبض على الرجل في وقت متأخر الخميس”.

وأفادت في وقت لاحق بمزاعم تشير إلى إطلاقه تهديدات، عبر الإنترنت تستهدف احتفالات ليلة رأس السنة في المدينة.

وداهمت الشرطة منزلًا وسط المدينة ومخزنًا، وتم ضبط عدد من المواد من بينها وثائق وأقراص إلكترونية صلبة.

وقال نائب مفوض الشرطة في بيان، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه حادث فردي.