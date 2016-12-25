تحطم الطائرة العسكرية ضربة لأهم فرقة بالجيش الروسي.. تعرف عليها بالصور والفيديو

المصدر: محمود صبري - إرم نيوز

تحطمت طائرة عسكرية روسية كانت تقل على متنها 92 شخصا اليوم الأحد، في حادث يشكل ضربة لأهم فرقة موسيقية بالجيش الروسي، حيث لقي 68 من أعضائها مصرعهم بعد أن كانوا في طريقهم لرفع الروح المعنوية للجنود الروس المتواجدين في سوريا..

الطائرة الروسية المتحطمة من طراز توبوليف Tu-154 التابعة لوزارة الدفاع الروسية كانت في طريقها من مطار سوتشي الدولي إلى قاعدة سلاح الجو الروسية بقاعدة حميميم قرب اللاذقية بسوريا، حيث كان الهدف من الرحلة هو إسعاد الجنود الروس والاحتفال معهم بأعياد الميلاد، وقد تحطمت الطائرة بعد 20 دقيقة فقط من إقلاعها. بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وتم العثور على حطام الطائرة في عمق 50-70 متراً تحت سطح البحر الأسود.

فرقة الجيش الأحمر الموسيقية

هي فرقة رجالية كانت في الماضي أهم فرقة في جيش الاتحاد السوفيتي سابقاً، وتأسست الفرقة بشكل رسمي في العام 1928، وكان قوامها في البداية 12 عضوا فقط، تحت قيادة ألكسندر فسيليفيتش الكسندروف، وهو بروفيسور شاب للموسيقي في معهد الكونسرفيتوار بموسكو، وفي وقت لاحق ارتفع عدد أفراد الفرقة حتى وصل 200 شخص.

في عام 1946 حل بوريس الكسندروف، ابن الكسندر، محل أبيه في منصب المدير الموسيقي للفرقة، حيث قاد الجولات الخاصة بالفرقة في أنحاء العالم، حتى حظيت بشعبية كبيرة، وذلك حتى اعتزاله في العام 1986، أما مديرها الحالي فهو إيجور رايسفسكي.

وهذا أحد عروض الفرقة العسكرية.