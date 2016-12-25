تحطم طائرة روسية تقل 91 عسكريًا باتجاه سوريا

المصدر: وكالات

اختفت طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية من طراز “تو-154” من على شاشات الرادار بعد إقلاعها من مدينة سوتشي جنوب روسيا في طريقها إلى سوريا صباح اليوم الأحد، وفقا لوكالة أنباء انترفاكس الروسية.

وقالت وكالة ” ريا نوفوستي ” الروسية للأنباء إن الطائرة العسكرية المفقودة على الأرجح، تحطمت في الجبال بعد نحو 20 دقيقة من إقلاعها، لافتة إلى أنه تم ابلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأمر الطائرة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن الطائرة -التي كانت تقل على متنها 91 شخصًا- اختفت بعد اقلاعها من مطار مدينة سوتشي.

وافادت الوزارة بأن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار خلال رحلتها من مطار أدلر الساعة 0540 بتوقيت موسكو. وكان على متنها 83 راكبًا و 8 من أفراد الطاقم”.

وتابع البيان أن “جميع خدمات البحث والإنقاذ من وحدة الطيران في المنطقة العسكرية الجنوبية في كراسنودار والمناطق المجاورة تشارك في عمليات البحث عن الطائرة”.

وحسب وكالة “إنترفاكس” أقلعت الطائرة الساعة 5:20 بتوقيت موسكو واختفت من الرادار بعد 20 دقيقة.

وكانت وكالة نوفوستي أعلنت عن اختفاء الطائرة في وقت سابق وذكرت أنه كان على متنها سبعون راكباً.