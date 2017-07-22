مصرع 7 يمنيين إثر انقلاب حافلة ركاب قادمة من السعودية

لقي 7 يمنيين مصرعهم، اليوم السبت، وأصيب آخرون، إثر انقلاب حافلة ركاب في محافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد.

وقال سكان محليون في أحاديث منفصلة: “إن 7 ركاب يمنيين لقوا حتفهم إثر انقلاب حافلة نقل ركاب كانت قادمة من السعودية“.

وحسب شهود عيان، وقع الحادث في منطقة العبر غرب مدينة “عتق”، عاصمة شبوة. وأضافوا “أن انقلاب الحافلة الذي لم تُعرف أسبابه، أدى أيضًا إلى إصابة عدد من الركاب، حالة بعضهم خطيرة، دون أن يتمكنوا من تحديد عدد المصابين بدقة”.

وتعد منطقة العبر الصحراوية التابعة لمحافظة شبوه، المنفذ الوحيد حاليًا بين اليمن والسعودية، بعد إغلاق منفذ “حرض-الطوال” شمال محافظة الحديدة بشمال غربي اليمن، عقب اندلاع المعارك في اليمن قبل أكثر من عامين.