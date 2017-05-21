مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في عملية عسكرية على الحدود السعودية

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، مقتل وإصابة عشرات المسلحين من ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، في معارك بمحافظة “حجة” شمال غرب صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية جديدة بمشاركة القوات المشتركة للتحالف العربي، في جبهة “ميدي“، وتمكنت من تحرير مواقع استراتيجية.

ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش وقوات التحالف العربي طهرت مزارع النسيم ومزارع “إل” البالغة مساحتها 7 كيلومترات مربعة وتبعد عن مدينة “حرض” 10 كم وعن “ميدي” 13 كم وتقع شمال شرق مدينة “ميدي” وغرب مدينة “حرض”.

وأكد المصدر مقتل وإصابة العشرات من الميليشيات الانقلابية واستعادة عدد من الأسلحة والآليات الثقيلة ومنصة لإطلاق صواريخ الكاتيوشا والعثور على خنادق وتحصينات كانت تتمركز فيها الميليشيات وسط المزارع.

وأشار المصدر إلى أن العملية مستمرة حتى تحقيق كامل الأهداف المرسومة لها.

وتدور معارك عنيفة بين الطرفين في مدينة ميدي منذ أكثر من عامين، تمكنت خلالها القوات الحكومية بمساندة قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، من السيطرة على عدة مواقع استراتيجية في محيط المدينة القريبة من الشريط الحدودي مع السعودية.