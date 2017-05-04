الجيش اليمني يسيطر على معسكر “العمري” غرب تعز

المصدر: تعز - إرم نيوز

أكد مصدر عسكري يمني سيطرة الجيش الوطني، اليوم الخميس، على معسكر “العمري” بالكامل في مديرية “ذياب” غرب محافظة تعز بعد معارك عنيفة اندلعت مع ميليشيات الحوثي وصالح.

وذكر المصدر في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن الجيش اليمني سيطر أيضًا على التباب المحيطة بالمعسكر من كل الجهات، وأن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية ولاذ من تبقى منهم بالفرار.

ويأتي التقدم المحرز تزامنًا مع فرض الجيش سيطرته على ‏منطقة “الزهاري” آخر معاقل المتمردين بمحافظة “المخا” ‏الساحلية في تعز.

وذكرت مصادر عسكرية أن قوات “الرمح الذهبي”، مسنودة بمقاتلات التحالف، تقدمت في معركة الساحل غربي محافظة تعز، ونفذت عملية نوعية تمكنت خلالها من السيطرة على منطقة “الزهاري”، آخر المناطق التابعة لمديرية “المخا” التي كانت لا تزال تحت سيطرة الميليشيات.