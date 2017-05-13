قرقاش في رد قوي على المشككين في دور الإمارات باليمن: شتان مابين الفعل والثرثرة

المصدر: أبوظبي- إرم نيوز

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي مساء اليوم السبت إن دور بلاده في اليمن “مساند للسعودية وهدفه خير اليمن، ومن يدعي مصالح ضيقة لنا في ميناء أو قاعدة أو منطقة حزبى جاحد لا يدرك توجهنا وموقفنا”.

وأضاف قرقاش في سلسلة تغريدات على “تويتر” ردا على المشككين في دور الإمارات باليمن “تحركنا ضمن التحالف العربي موجهاته استراتيجية وقومية، ومقاصد بعض من ينتقدنا حزبية صغيرة أو شخصية ومادية، شتان الفرق بين منطق الدولة ومنطق هؤلاء”.

في خضم ضبابية موقف هذا السياسي وانتهازية ذاك الحزبي، يبرز أداء جيش الإمارات وعملها التنموي والإنساني صادقا ومؤثرا، شتان ما بين الفعل والثرثرة — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١٣ مايو، ٢٠١٧

وتابع الوزير الإماراتي قائلا “في خضم ضبابية موقف هذا السياسي وانتهازية ذاك الحزبي، يبرز أداء جيش الإمارات وعملها التنموي والإنساني صادقا ومؤثرا، شتان ما بين الفعل والثرثرة”.

التزامنا ضمن التحالف العربي بقيادة الرياض يقض مضجع ثوار الثرثرة، وفعل الإمارات وتضحية أبطالها أقوى وأثرى من تنظيرهم، لن ينال عزمنا هذيانهم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١٣ مايو، ٢٠١٧

وأكد أن “التزام الإمارات ضمن التحالف العربي بقيادة الرياض يقض مضجع ثوار الثرثرة، وفعل الإمارات وتضحية أبطالها أقوى أثرا من تنظيرهم، لن ينال عزمنا هذيانهم”، وأن هذا الالتزام بالنسبة لنا “تاريخي باليمن وشعبه وجهه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان وسقته تضحيات أبناء الإمارات وشهادة خيرتهم، ولن ينال منه السفهاء والجبناء”.