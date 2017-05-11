مقتل 45 من مليشيات الحوثي وصالح في تعز وحجة

المصدر: عدن- إرم نيوز

قتل 45 مسلحاً من مسحلي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع، علي صالح، الخميس، في قصف مدفعي، نفذته قوات الجيش الوطني، وغارات جوية لطائرات التحالف العربي، الداعم للشرعية في اليمن.

وقالت مصادر ميدانية في الجيش الوطني، بمديرية مقبنة، غربي محافظة تعز:” إن نحو 30 من عناصر الانقلابيين، قضوا في غارات جوية، استهدفت تعزيزات عسكرية، في منطقة كمب الصعيرة، بمقبنة، وغارات أخرى شنّتها الطائرات على مواقع الانقلابيين قرب مديرية أمن المديرية”.

وذكر موقع الجيش الوطني، أن غارات التحالف العربي، دمّرت عربات رباعية الدفع للانقلابيين، إلى جانب آليات عسكرية، بينها دبابة.

وحذّر الجيش الوطني، أبناء مديرية مقبنة، بمحافظة تعز، من احتضان أو إيواء عناصر مليشيات الانقلاب، أو تقديم أي تسهيلات لهم. وطالبهم بطردهم ومنعهم من الاقتراب من منازل المدنيين، نظراً لاستهدافهم وملاحقتهم من قبل طائرات التحالف العربي.

إلى ذلك، قتل أكثر من 15 مسلحاً من الانقلابيين، في جبهة ميدي، شمال غرب محافظة حجة، خلال قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني على مواقع تسلل إليها الانقلابيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، عن مصدر ميداني، إن قوات الجيش الوطني، تصدت لمحاولة تسلل لعناصر المليشيا الانقلابية، إلى محيط قلعة القماحية الاستراتيجية، ما أدى إلى استهدافهم بقصف مدفعي، وغارات جوية لطائرات التحالف العربي، أسفر عن مصرع أكثر من 15 عنصراً من الانقلابيين، وأصيب العشرات منهم.

وأشار المصدر إلى أن القصف المدفعي والجوي، أسفر أيضاً عن تدمير آليات عسكرية تابعة للانقلابيين، بينها عربات تحمل رشاشات، في حين استهدفت الطائرات عربة عسكرية تقل مسلحين انقلابيين، شرقي مديرية ميدي.