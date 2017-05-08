القتل تعزيرًا لسعودي قتل زوجته وهو يحمل طفلتهما على يده

المصدر: الرياض – إرم نيوز

قضت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، بحكم القتل تعزيرا في مواطن بمحافظة القطيف، قتل زوجته وهو يحمل طفلتهما على يده بسبب خلاف بينهما.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن المواطن ويدعى نور بن علي بن عبدالله آل أحمد، أقدم على قتل زوجته نوال بنت عبدالله بن علي المرزوق، وذلك بإطلاق النار عليها عدة طلقات تجاه رأسها وصدرها، ما أدى إلى وفاتها، وذلك بسبب خلافات بينهما.

وأكدت أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الجاني المذكور، ووجهت إليه اتهاما بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية قضت بثبوت ما نسب إليه، ونظراً لبشاعة جريمته وتعدد سوابقه حكمت عليه بالقتل تعزيراً.

ونفذ الحكم بحق الجاني المذكور اليوم بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.