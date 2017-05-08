هيئة “الأمر بالمعروف” السعودية تفوض مسؤوليها صلاحيات جديدة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

منحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، مسؤوليها، صلاحيات جديدة لمدة عام على أن تخضع لما تقتضيه الأنظمة واللوائح.

وبحسب التفويض الجديد الذي أصدره الرئيس العام للهيئة، يحق للمفوضين منح بعض صلاحياتهم لمن يرونهم من القيادات وذوي الكفاءات، كما من حق الرئيس العام ممارسة أي من هذه الصلاحيات أو إلغائها أو تعديلها.

وأقرت الهيئة أيضًا، عددًا من الأمور منها “إقامة الدعاوى أمام الجهات واللجان المختصة أو تمثيل الرئاسة فيها، ونتائج التحقيق التي يتطلب إرسالها خارج الرئاسة، وسلخ الوظائف من وإلى الجهاز وتحويرها، وطي القيد وإيقاع العقوبة لشاغلي الوظائف من الـ11 فما فوق، إضافة إلى إصدار قرارات الفصل لأسباب تأديبية”.