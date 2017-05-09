اليمن.. استقالة وزيرة حقوق الإنسان في حكومة بن حبتور إثر الاعتداء عليها

المصدر: صنعاء- إرم نيوز

قدمت علياء الشعبي وزيرة حقوق الانسان في حكومة تحالف المتمردين، استقالتها بعد الاعتداء عليها في مقر جهاز البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية في حكومة عبدالعزيز بن حبتور من قبل الحوثيين في صنعاء.

وكشف الناشط المقرب من الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح كامل الخوداني أن الشعبي قدمت استقالتها بعد “الاعتداء عليها وعلى ابنها في إدارة البحث الجنائي خلال زيارتها للاطلاع على أوضاع المساجين” مؤكدًا أن الاعتداء بالسب والشتم جاء إثر احتجاجها على سجن أعضاء حملة (كلنا أخوه) بحمامات إدارة البحث الجنائي، وسجنهم بدون أي أدلة تثبت إدانتهم”.

يشار إلى أن علياء فيصل الشعبي، هي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، وابنة أول رئيس للوزراء في حكومة الاستقلال من الاحتلال البريطاني لليمن، وتعد من أقوى المؤيدين لجماعة الحوثي من الشخصيات الجنوبية.

وتسيطر جماعة الحوثي على مفاصل أجهزة الأمن، وتمارس عمليات اختطاف واعتقال خارج إطار القانون منذ انقلابها على السلطة في 2014، ليتجاوز عدد من يقبعون في السجون الحوثية بحسب مصادر حقوقية 13 ألف مختطف معتقل، تم اختطاف جلهم بدون أي تهمة.