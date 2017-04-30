الحوثيون يفرجون عن عشرات السجناء في صنعاء بسبب الاكتظاظ

المصدر: عدن – إرم نيوز

وجه النائب العام في محافظة صنعاء عبدالعزيز البغدادي التابع لجماعة الحوثي بالإفراج عن 30 سجيناً من الموقوفين بسجن تابع لإدارة البحث الجنائي بأمانة صنعاء.

ونقلت وكالة أنباء “سبأ” التي يديرها الحوثيون إن “مدير البحث الجنائي العقيد الركن معمر الهراش شرح للنائب العام أوضاع السجناء، وعددهم الذي وصل إلى 350 سجيناً فاقت الطاقة الاستيعابية للسجن الذي يستوعب 150 سجيناً”.

وتكتظ سجون ميليشيا الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح بالآلاف من المختطفين والمحتجزين تعسفياً منذ الانقلاب الذي نفذته قبل عامين، حيث تجاوز العدد 144 ألف شخص، بحسب تقديرات الحكومة اليمنية الشرعية.

وكانت منظمات حقوقية يمنية لفتت مؤخرًا إلى أن المعتقلين والمختطفين لدى ميليشيات الحوثي يخضعون للتعذيب والتنكيل بأيدي سجانيهم.

ويتعرض السجناء في معتقلات الحوثيين العلنية والسرية للتنكيل والتعذيب حتى الموت، ويعاني الناجون من الموت بعد إطلاقهم من مشاكل صحية جراء التعذيب النفسي والجسدي.